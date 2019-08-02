Эксперты очертили границу ослабления курса рубля из-за санкций США

Серьезной девальвации рубля в связи с новыми санкциями США ожидать не приходится, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты — главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров и эксперт «БКС Брокер» Иван Копейкин.

Так они прокомментировали решение президента США Дональда Трампа 1 августа подписать указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Рубль только что достиг локального сопротивления на уровне 65,3 за доллар. Второй уровень лежит на 65,5–65,6 рубля за доллар. Дальнейшее ослабление рубля потребует сильных новых шоков», — сказал Дмитрий Александров.

По его словам, локальная девальвация рубля с высокой вероятностью подошла к концу, потому что, судя по утечкам в СМИ, санкции серьезно не повлияют на государственные или корпоративные финансы.

В свою очередь, Иван Копейкин обратил внимание, что на ослабление курса рубля помимо новых санкций против России сейчас влияют торговые войны.

«Пока до конца непонятно, будет ли под текущую формулировку для санкций подпадать государственный долг РФ, но если будет, то это определенно ослабит позиции рубля в еще большей мере. Впрочем, сильно выше 66–66,2 рубля за доллар при текущей конъюнктуре уйти будет очень сложно», — заключил финансист.

Распоряжение Дональда Трампа, как отмечает ТАСС, предполагает, что глава минфина и госсекретарь при необходимости введения санкций, описанных в законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года, должны предпринять ряд действий.

В частности, речь идет о препятствовании предоставлению займов, технической или финансовой помощи указанной стране международными финансовыми организациями. Также подразумевается запрет американским банкам предоставлять какие-либо займы или кредиты правительству этого государства, за исключением займов или кредитов для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров.

В свою очередь эксперт центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил «Известиям», что новые рестрикции будут неэффективны. Он напомнил, что с 2014 года Вашингтон сгенерировал против России уже более 60 пакетов санкций.