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Скрипаль жив: экс-шпион британских спецслужб позвонил родным

Он рассказал, что не собирается возвращаться в Россию, а также сообщил об ухудшении самочувствия
Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон
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Скрипаль жив: экс-шпион британских спецслужб позвонил родным
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2019-08-01 18:43:19
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Бывший сотрудник британских спецслужб Сергей Скрипаль позвонил своей матери. Пообщаться с экс-шпионом удалось и его племяннице Виктории, которая рассказала «Известиям» о состоявшемся 26 июня телефонном разговоре. По ее словам, Сергей Скрипаль заявил родным, что не собирается возвращаться в Россию, а также сообщил об ухудшении самочувствия, из-за чего он находится под постоянным наблюдением врачей. Между тем 2 августа Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций по делу Скрипалей. Антироссийские меры, связанные с инцидентом в Солсбери, бессмысленны и лишь препятствуют нормализации российско-американских отношений, считают в Госдуме. Там подчеркнули: западные страны так и не предоставили никаких доказательств по данному вопросу.

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Пять минут

Разговор в общей сложности длился около пяти минут и шел по громкой связи, отметила Виктория Скрипаль.

23 июня Сергею исполнилось 68 лет. Видимо, поэтому он решил спустя несколько дней после дня рождения позвонить матери, которая всё время ждала его звонка. Сергей извинился перед мамой, что не связывался с ней долгое время. Кроме того, он рассказал, что по-прежнему находится на территории Великобритании и регулярно посещает врачей. Он сказал, что его здоровье пошатнулось после отравления в Солсбери, есть последствия, — заявила Виктория Скрипаль. — У него до сих пор находится специальная трубка в горле после хирургической операции. И действительно в его голосе была слышна хрипота. Кроме того, он сказал, что никогда не собирался и не собирается возвращаться в Россию. Сергей продолжает настаивать на том, что к его отравлению причастны Боширов и Петров.

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Виктория Скрипаль 

Виктория Скрипаль

Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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С Юлией, дочерью дяди, им поговорить не удалось, добавила Виктория Скрипаль.

Как я поняла, они содержатся в разных местах или же их настолько тщательно контролируют, что они без разрешения не могут сделать никакого шага. Не удивлюсь, если они находятся в пределах какой-нибудь военной базы или любой другой структуры. К примеру, на территории химической лаборатории Портон-Даун минобороны Великобритании, которая находится в нескольких минутах езды от дома Сергея, — подчеркнула племянница бывшего сотрудника спецслужб.

Виктория Скрипаль пояснила, что родные не сообщали о звонке Сергея раньше по семейным обстоятельствам. Племянница экс-агента добавила, что номер телефона, с которого он звонил на этот раз, отличается от того, с которого звонок поступил 9 мая. Тогда родные не успели взять трубку, в результате чего Сергей Скрипаль записал родным голосовое сообщение. Стоит отметить, что впервые экс-шпион дозвонился семье в апреле 2019 года, сказала «Известиям» Виктория Скрипаль.

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Александр Петров и Руслан Боширов

Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля

Фото: РИА Новости/Metropolitan Police
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Мы ждали звонка и в июле, поскольку матери Сергея 24-го числа исполнился 91 год. Тем не менее пока тишина. Конечно, Елена Яковлевна до сих пор надеется, что сможет не только услышать сына, но и увидеться с ним, — резюмировала она.

Санкционный синдром

2 августа американские СМИ со ссылкой на источники в администрации сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против РФ по делу Скрипалей. В Вашингтоне пояснили, что США делают это, поскольку Москва «не предоставила требуемых гарантий». Первая волна ограничительных мер появилась еще в конце августа прошлого года. Тогда Соединенные Штаты ввели запрет на поставку продукции двойного назначения. Юридическим основанием таким действиям послужил закон США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года.

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Предусматривалась и вторая волна санкций, включая понижение уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их приостановка, фактически полный запрет любого экспорта в РФ американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, и ряд других ограничений.

— Введение подобных санкций — это абсолютно необдуманный шаг, который не способствует нормализации российско-американских отношений. Западные страны так и не предоставили никаких доказательств по инциденту в Солсбери. Более того, российским дипломатам до сих пор не дали возможности встретиться с Юлией Скрипаль, которая имеет российское гражданство. Надо понимать, что введение санкций во многом является результатом продолжающейся в США острой внутриполитической борьбы, — заявил «Известиям» заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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Дональд Трамп

Выступление Дональда Трампа перед прессой, Вашингтон, 1 августа 2019 года

Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Michael Brochstein
Скрипаль хочет встретиться с Бошировым и Петровым
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В январе 2019 года Евросоюз ввел санкции против руководителя Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игоря Костюкова, его заместителя и еще двух сотрудников российского органа внешней разведки из-за инцидента в Солсбери. 6 ноября глава МИДа России Сергей Лавров заявил, что Москве не о чем говорить с Лондоном по «делу Скрипалей» до тех пор, пока Великобритания не предоставит консульский доступ к Юлии.

В конце июня президент РФ Владимир Путин провел на полях саммита G20 переговоры уже с бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. По их итогам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что британский политик никаких новых доказательств так и не предоставила.

Власти Великобритании утверждают, что 4 марта в Солсбери Сергей и Юлия Скрипали были отравлены неизвестным веществом. После чего из страны были высланы 23 российских дипломата. Позже британцы опубликовали фотографии «подозреваемых» в инциденте, заявив, что на снимках изображены якобы офицеры ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Россияне свою вину отрицают.

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