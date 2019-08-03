Скрипаль жив: экс-шпион британских спецслужб позвонил родным

Бывший сотрудник британских спецслужб Сергей Скрипаль позвонил своей матери. Пообщаться с экс-шпионом удалось и его племяннице Виктории, которая рассказала «Известиям» о состоявшемся 26 июня телефонном разговоре . По ее словам, Сергей Скрипаль заявил родным, что не собирается возвращаться в Россию, а также сообщил об ухудшении самочувствия, из-за чего он находится под постоянным наблюдением врачей . Между тем 2 августа Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций по делу Скрипалей. Антироссийские меры, связанные с инцидентом в Солсбери, бессмысленны и лишь препятствуют нормализации российско-американских отношений, считают в Госдуме. Там подчеркнули: западные страны так и не предоставили никаких доказательств по данному вопросу.

Пять минут

Разговор в общей сложности длился около пяти минут и шел по громкой связи, отметила Виктория Скрипаль.

— 23 июня Сергею исполнилось 68 лет. Видимо, поэтому он решил спустя несколько дней после дня рождения позвонить матери, которая всё время ждала его звонка . Сергей извинился перед мамой, что не связывался с ней долгое время. Кроме того, он рассказал, что по-прежнему находится на территории Великобритании и регулярно посещает врачей. Он сказал, что его здоровье пошатнулось после отравления в Солсбери, есть последствия, — заявила Виктория Скрипаль. — У него до сих пор находится специальная трубка в горле после хирургической операции. И действительно в его голосе была слышна хрипота. Кроме того, он сказал, что никогда не собирался и не собирается возвращаться в Россию. Сергей продолжает настаивать на том, что к его отравлению причастны Боширов и Петров.

Скрипаль 1 Виктория Скрипаль Фото: РИА Новости/Владимир Песня

С Юлией, дочерью дяди, им поговорить не удалось, добавила Виктория Скрипаль.

— Как я поняла, они содержатся в разных местах или же их настолько тщательно контролируют, что они без разрешения не могут сделать никакого шага . Не удивлюсь, если они находятся в пределах какой-нибудь военной базы или любой другой структуры. К примеру, на территории химической лаборатории Портон-Даун минобороны Великобритании, которая находится в нескольких минутах езды от дома Сергея, — подчеркнула племянница бывшего сотрудника спецслужб.

Виктория Скрипаль пояснила, что родные не сообщали о звонке Сергея раньше по семейным обстоятельствам. Племянница экс-агента добавила, что номер телефона, с которого он звонил на этот раз, отличается от того, с которого звонок поступил 9 мая. Тогда родные не успели взять трубку, в результате чего Сергей Скрипаль записал родным голосовое сообщение. Стоит отметить, что впервые экс-шпион дозвонился семье в апреле 2019 года, сказала «Известиям» Виктория Скрипаль.

Скрипаль 3 Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля Фото: РИА Новости/Metropolitan Police

— Мы ждали звонка и в июле, поскольку матери Сергея 24-го числа исполнился 91 год. Тем не менее пока тишина. Конечно, Елена Яковлевна до сих пор надеется, что сможет не только услышать сына, но и увидеться с ним , — резюмировала она.

Санкционный синдром

2 августа американские СМИ со ссылкой на источники в администрации сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против РФ по делу Скрипалей . В Вашингтоне пояснили, что США делают это, поскольку Москва «не предоставила требуемых гарантий». Первая волна ограничительных мер появилась еще в конце августа прошлого года. Тогда Соединенные Штаты ввели запрет на поставку продукции двойного назначения. Юридическим основанием таким действиям послужил закон США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года.

Предусматривалась и вторая волна санкций, включая понижение уровня двусторонних дипломатических отношений или даже их приостановка, фактически полный запрет любого экспорта в РФ американских товаров за исключением продовольствия, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, и ряд других ограничений.

— Введение подобных санкций — это абсолютно необдуманный шаг, который не способствует нормализации российско-американских отношений. Западные страны так и не предоставили никаких доказательств по инциденту в Солсбери. Более того, российским дипломатам до сих пор не дали возможности встретиться с Юлией Скрипаль, которая имеет российское гражданство. Надо понимать, что введение санкций во многом является результатом продолжающейся в США острой внутриполитической борьбы , — заявил «Известиям» заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Скрипаль 2 Выступление Дональда Трампа перед прессой, Вашингтон, 1 августа 2019 года Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Michael Brochstein

В январе 2019 года Евросоюз ввел санкции против руководителя Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игоря Костюкова, его заместителя и еще двух сотрудников российского органа внешней разведки из-за инцидента в Солсбери. 6 ноября глава МИДа России Сергей Лавров заявил, что Москве не о чем говорить с Лондоном по «делу Скрипалей» до тех пор, пока Великобритания не предоставит консульский доступ к Юлии.

В конце июня президент РФ Владимир Путин провел на полях саммита G20 переговоры уже с бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. По их итогам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что британский политик никаких новых доказательств так и не предоставила.

Власти Великобритании утверждают, что 4 марта в Солсбери Сергей и Юлия Скрипали были отравлены неизвестным веществом. После чего из страны были высланы 23 российских дипломата. Позже британцы опубликовали фотографии «подозреваемых» в инциденте, заявив, что на снимках изображены якобы офицеры ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Россияне свою вину отрицают.