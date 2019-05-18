Выйти из тени: Юлия Скрипаль намерена сделать заявление

Россиянка Юлия Скрипаль, одна из участниц инцидента в Солсбери, в ближайшее время может сделать публичное обращение и заявить о намерении остаться в Великобритании. Об этом «Известиям» сообщила ее двоюродная сестра Виктория. По ее словам, прошлогоднее «отравление» бывшего агента британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери было обычной инсценировкой Лондона с целью обострить отношения с Россией. Виктория Скрипаль также рассказала, что сейчас ее родственников перемещают с одного места на другое, чтобы избежать малейших утечек об их местонахождении.

Племянница экс-шпиона Сергея Скрипаля в последний раз разговаривала с Юлией 24 июля 2018 года. С этого момента никто не отвечал на ее телефонные звонки и сообщения. Несмотря на отсутствие прямой связи, ей, однако, удалось узнать, что Юлия Скрипаль, а также ее отец живы и по-прежнему находятся на территории Великобритании.

— С ними общались другие люди. По их словам, их перемещают с одного места на другое и всячески заметают следы. Чтобы никто не узнал, где они содержатся в конкретный момент, — заявила «Известиям» Виктория Скрипаль. — Передвигаются они, естественно, не самостоятельно и находятся постоянно под пристальной охраной.

Более того, она добавила, что в ближайшее время Юлия Скрипаль, возможно, выступит с публичным заявлением.

— Юлия может выйти на связь и заявить, что все-таки не собирается возвращаться в Россию. Насколько я знаю, одна из подруг Юлии пытается продать ее квартиру в России. А это последнее, что связывает Юлию с родиной. Рассуждать сейчас о мотивах таких действий очень трудно. Ведь раньше она говорила, что хочет вернуться, — подчеркнула в беседе с «Известиями» Виктория Скрипаль. — Не исключено, что британская сторона способна просто заставить ее это сделать.

По ее словам, развитие ситуации всё больше наталкивает на мысль, что инцидент в Солсбери был «обычной инсценировкой».

— Складывается впечатление, что всё было подстроено таким образом, чтобы у Лондона появился дополнительный предлог для обострения отношений с Россией, — резюмировала она.

Между тем ранее мать Сергея Скрипаля Елена обратилась в полицию с просьбой признать ее сына и внучку пропавшими без вести. Виктория Скрипаль пояснила, что в настоящий момент семья ожидает ответа от российских правоохранительных органов.

Великобритания утверждает, что 4 марта в Солсбери Сергей и Юлия Скрипали были отравлены неизвестным веществом. Не предоставив никаких доказательств причастности РФ к делу, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. После этого британцы опубликовали фотографии «подозреваемых» в инциденте и заявили, что на снимках изображены «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Россияне выступили на телевидении и рассказали, что находились в Великобритании как туристы и не связаны со спецслужбами.

В январе 2019 года Евросоюз ввел санкции против руководителя Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игоря Костюкова, его заместителя и еще двух сотрудников российского органа внешней разведки из-за инцидента в Солсбери. Глава МИД России Сергей Лавров заявил 6 ноября, что Москве не о чем говорить с Лондоном по «делу Скрипалей» до тех пор, пока Великобритания не предоставит консульский доступ к девушке, которая остается гражданкой РФ.