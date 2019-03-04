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Захарова назвала «трагикомической» годовщину дела Скрипалей

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Фото: TASS/Zuma/I-Images
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Спустя год после инцидента в Солсбери Москва так и не знает, что случилось с британским агентом, бывшим сотрудником Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 4 марта.

«Это трагикомическая годовщина. Мы так и не знаем, что случилось со Скрипалями. Мы один или два раза на камеру видели Юлию Скрипаль. И было что-то вроде заявления и каких-то отрывочных ее слов по телефону. И всё. Самого Скрипаля никто не видел», — сказала дипломат в интервью «Комсомольской правде».

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Она отметила, что российская сторона не может получить ответы на самые простые вопросы, в том числе касающиеся хронологии событий.«Абсурдность — это отсутствие хронологии событий того дня или тех дней... Во сколько и что случилось. Где конкретно кто находился. На каких местах кто-то сидел, стоял или лежал. Потом — каковы действия свидетелей и кто ими был», — подчеркнула Захарова.

Ранее, 3 марта, посольство России в Великобритании опубликовало 50-страничный доклад «Солсбери: вопросы без ответов». В нем в хронологическом порядке изложены материалы, имеющие отношение к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, которое произошло 4 марта 2018 года.

Соединенное Королевство обвинило Россию в причастности к инциденту. В частности, британские власти выдали ордер на арест российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которых назвали агентами ГРУ. Москва отвергла все обвинения, заявив, что британские власти отказываются от сотрудничества и проведения открытого и независимого расследования.

3 марта посольство России в Великобритании опубликовало 50-страничный доклад «Солсбери: вопросы без ответов». В нем в хронологическом порядке изложены материалы, имеющие отношение к отравлению бывшего британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, чьи тела без сознания были обнаружены в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские следователи полагают, что отец и дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», который якобы был произведен в России. По данным Лондона, после длительного лечения оба пришли в себя и были выписаны из больницы. Сергей Скрипаль с того момента ни разу не появлялся на публике.

Соединенное Королевство обвинило Россию в причастности к инциденту. В частности, британские власти выдали ордер на арест российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которых назвали агентами ГРУ. Москва отвергла все обвинения, заявив, что британские власти отказываются от сотрудничества и проведения открытого и независимого расследования. Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что были в Солсбери в рамках туристической поездки и не знали Скрипалей.

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