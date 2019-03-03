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Захарова назвала фейком публикации британских СМИ к годовщине событий в Солсбери

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Фото: TASS/PA Images/Andrew Matthews
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала публикации британских СМИ к годовщине событий в Солсбери откровенно срежиссированными фейками.

«Как только тема Солсбери утихнет, произойдет «несчастный случай»
Сестра Юлии Скрипаль уверена, что британские спецслужбы планируют устранить ее родственницу

Так дипломат прокомментировала, в частности, материал Daily Mail, в котором посол РФ в Лондоне Александр Яковенко представлен «наиглавнейшим советско-российским шпионом», чьи связи и окружение британские парламентарии призывают изучить тщательным образом.

«Правительство [премьер-министра Великобритании Терезы] Мэй молчит все упорнее (об инциденте в Солсбери. — Ред.), а посольство РФ выпускает доклад о несостыковках британских вбросов. Вот вам и тупая месть — попытаться сделать из посла шпиона», — написала Захарова в Facebook.

Она развеяла подозрения британских журналистов в отношении посла, который, как указано в материале таблоида, работал в российском постпредстве при ООН и покинул США именно во время высылки агентов КГБ.

«В принципе, все сходится. Если не брать в расчет, что в Нью-Йорке Александр Яковенко проработал пять лет и завершил командировку в установленный срок», — отметила официальный представитель российского МИДа. Захарова отметила, что тактика подобных фейковых вбросов для Лондона не новая, ожидаемая и очень глупая.

3 марта посольство России в Великобритании опубликовало 50-страничный доклад «Солсбери: вопросы без ответов». В нем в хронологическом порядке изложены материалы, имеющие отношение к отравлению бывшего британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, чьи тела без сознания были обнаружены в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские следователи полагают, что отец и дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», который якобы был произведен в России. По данным Лондона, после длительного лечения оба пришли в себя и были выписаны из больницы. Сергей Скрипаль с того момента ни разу не появлялся на публике.

Соединенное Королевство обвинило Россию в причастности к инциденту. В частности, британские власти выдали ордер на арест российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которых назвали агентами ГРУ. Москва отвергла все обвинения, заявив, что британские власти отказываются от сотрудничества и проведения открытого и независимого расследования. Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что были в Солсбери в рамках туристической поездки и не знали Скрипалей.

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