Посольство РФ в Великобритании представило доклад к годовщине событий в Солсбери

Посольство России в Великобритании опубликовало 50-страничный доклад «Солсбери: вопросы без ответов». В нем в хронологическом порядке изложены материалы, имеющие отношение к отравлению британского агента и бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери на юге Англии. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 3 марта.

В докладе описана реакция международного сообщества на инцидент, а также проблемы стран при взаимодействии друг с другом во время расследования. Отмечается, что британские власти тщательно скрывали подробности перемещения Скрипалей утром 4 марта. Тогда у них якобы в течение четырех часов не работали мобильные телефоны.

«Кроме самого факта пребывания в Солсбери, Лондон не представил никаких доказательств причастности к отравлению Александра Петрова и Руслана Боширова», — приводит агентство выдержки из документа.

Помимо этого, российские дипломаты подчеркнули, что британские спецслужбы приняли меры для нужного им освещения ситуации в СМИ и для изоляции Скрипалей от внешнего мира.

Уделяется внимание в документе и нарушениям Великобританией норм международного права, консульских конвенций и норм о правах человека.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта прошлого года. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», который якобы был произведен в России.

По данным Лондона, после длительного лечения оба пришли в себя и были выписаны из больницы. Сергей Скрипаль с того момента ни разу не появлялся на публике.

Соединенное Королевство обвинило Россию в причастности к инциденту. В частности, британские власти выдали ордер на арест российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которых назвали агентами ГРУ. Москва отвергла все обвинения, заявив, что британские власти отказываются от сотрудничества и проведения открытого и независимого расследования. Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что были в Солсбери в рамках туристической поездки и не знали Скрипалей.