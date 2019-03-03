Прямой эфир
Сюжет:

Посольство РФ в Великобритании представило доклад к годовщине событий в Солсбери

0
Фото: REUTERS/Toby Melville
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в Великобритании опубликовало 50-страничный доклад «Солсбери: вопросы без ответов». В нем в хронологическом порядке изложены материалы, имеющие отношение к отравлению британского агента и бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери на юге Англии. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 3 марта.

В докладе описана реакция международного сообщества на инцидент, а также проблемы стран при взаимодействии друг с другом во время расследования. Отмечается, что британские власти тщательно скрывали подробности перемещения Скрипалей утром 4 марта. Тогда у них якобы в течение четырех часов не работали мобильные телефоны.

«Западным политикам хочется попиариться за счет России»
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов — об антироссийской кампании, судьбе Скрипалей и шансах на спасение ДРСМД

«Кроме самого факта пребывания в Солсбери, Лондон не представил никаких доказательств причастности к отравлению Александра Петрова и Руслана Боширова», — приводит агентство выдержки из документа.

Помимо этого, российские дипломаты подчеркнули, что британские спецслужбы приняли меры для нужного им освещения ситуации в СМИ и для изоляции Скрипалей от внешнего мира.

Уделяется внимание в документе и нарушениям Великобританией норм международного права, консульских конвенций и норм о правах человека.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта прошлого года. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», который якобы был произведен в России.

По данным Лондона, после длительного лечения оба пришли в себя и были выписаны из больницы. Сергей Скрипаль с того момента ни разу не появлялся на публике.

Соединенное Королевство обвинило Россию в причастности к инциденту. В частности, британские власти выдали ордер на арест российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, которых назвали агентами ГРУ. Москва отвергла все обвинения, заявив, что британские власти отказываются от сотрудничества и проведения открытого и независимого расследования. Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что были в Солсбери в рамках туристической поездки и не знали Скрипалей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сын погибшей в Эймсбери женщины обвинил Лондон в предательстве
Британия передала дом Скрипаля совету графства Уилтшир

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017