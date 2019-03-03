Сын погибшей в Эймсбери женщины обвинил Лондон в предательстве

Британец Эван Хоуп, чья мать Дон Стерджерс умерла после отравления нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери, заявил, что правительство страны предало его семью.

В интервью газете Sunday Mirror 20-летний молодой человек рассказал, что чувствует себя «преданным и брошенным правительством», поскольку власти ничего не сделали для расследования трагедии и не поддерживают семью.

«Мы не услышали ничего от Терезы Мэй или правительства – ни телефонного звонка, ни письма, ничего», — отметил Хоуп, добавив, что близкие погибшей узнаю всю информацию из новостей.

Инцидент со Стерджес произошел в Эймсбери 4 июля. Женщину вместе со спутником Чарльзом Роули госпитализировали без сознания. В полиции заявили, что они якобы пострадали от того же вещества, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшая умерла в больнице, а мужчину выписали. В августе ему снова потребовалась госпитализация.

Скрипали были обнаружены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», который якобы был произведен в России.