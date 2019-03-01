Миллион туристов отказался от поездок в Солсбери из-за дела Скрипалей

Инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери привел к сокращению туристического потока в городе.

Как рассказал «РИА Новости» специалист городского туристического центра Стив Шарп, в 2018 году город посетило примерно на миллион человек меньше, чем в предыдущие годы.

По его словам, турпоток сократился примерно на 27%, и это «довольно серьезный удар для города». «Мы надеемся, что весной и летом, особенно когда стоит такая прекрасная погода, как сейчас, к нам приедет больше народа», — сказал Шарп.

Отмечается, что правительство страны помогает городу преодолеть экономические последствия инцидента. Городу выделили £3,7 млн, из которых £500 тыс. пойдут на ребрендинг города и его рекламу как туристического направления.

Несколько миллионов также выделены на поддержку предприятий малого бизнеса, пострадавших вследствие инцидента и последующих следственных действий.

Солсбери находится на юго-востоке графства Уилтшир в Англии. Город расположен на краю Солсберской равнины на реке Эйвон. Экономике и торговле города способствует всемирно известный древний памятник мегалитической культуры Стоунхендж, находящийся примерно в 13 км к северо-западу от города.

В самом городе есть готический собор Девы Марии. В основной части он был возведен за 38 лет и считается образцом английской готики. Собор знаменит своим 123-метровым шпилем, благодаря чему является самым высоким средневековым зданием в Великобритании.

Портал для путешественников TripAdvisor в сентябре на время отключил возможность оставлять комментарии о посещении Солсберийского собора в Великобритании. Необходимость таких мер в компании объяснили резким увеличением числа недостоверных отзывов.

Кроме того, в Солсбери ежегодно проходит Международный фестиваль искусств. Он включает в себя программу с театральными постановками, живой музыкой, танцами, с художественными и скульптурными выставками.

В конце 2018 года вновь открылся итальянский ресторан Zizzi, где обедали экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в день отравления. Разрешение на возобновление работы предприятия общественного питания было выдано британскими властями после проведения тщательной очистки здания военными специалистами.

Скрипали были найдены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 года. По версии Лондона, они подверглись воздействию отравляющего нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. Российские власти неоднократно отвергали обвинения.