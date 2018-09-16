TripAdvisor временно заблокировал комментарии о Солсберийском соборе

Портал для путешественников TripAdvisor на время отключил возможность оставлять комментарии о посещении Солсберийского собора в Великобритании. Необходимость таких мер в компании объяснили резким увеличением числа недостоверных отзывов.

«TripAdvisor временно не принимает отзывы об этом объекте, так как он привлек к себе повышенное внимание в связи с недавним событием», — говорится в сообщении на сайте.

4 марта в Солсбери без сознания были найдены британский агент, экс-сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии Лондона, они подверглись воздействию отравляющего нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России.

По результатам расследования инцидента британские власти назвали имена россиян, которые якобы отравили Скрипалей: Александр Петров и Руслан Боширов. После публичных обвинений они дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что приехали в страну как туристы и не знали ничего о Скрипалях до появления сообщений об их отравлении в СМИ. В Солсбери Петров и Боширов планировали посмотреть на готический собор Девы Марии.