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Виктория Скрипаль рассказала о шоковом состоянии обвиняемых в отравлении в Солсбери

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Племянница британского шпиона спецслужб и бывшего полковника Главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что знает Руслана Боширова и Александра Петрова, подозреваемых Лондоном в отравлении в Солсбери ее дяди и двоюродной сестры Юлии.

«Через свои источники я знаю, что это простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой», — цитирует «Интерфакс» Скрипаль 12 сентября.

«Фотографии подозреваемых могли быть подделаны в фотошопе»
Племянница Сергея Скрипаля — о последнем разговоре с семьей и о подозреваемых в отравлении

По ее словам, Петров и Боширов шокированы обвинениями Великобритании в причастности к отравлению Скрипалей. «Конечно, они и их близкие пребывают в полном недоумении, в шоке от происходящего», — сказала Скрипаль .

Более того, она отметила, что если у Боширова и можно проследить сходство с опубликованной фотографией Скотленд-Ярдом, то Петров абсолютно не похож.

12 сентября, президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме рассказал, что Александр Петров и Руслан Боширов являются гражданскими лицами и не связаны с криминалом. В этот же день Петров согласился на следующей неделе дать подробный комментарий по ситуации.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание. По версии британской стороны, Скрипали подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества класса «Новичок».

В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений и предлагали свою помощь в расследовании инцидента. Лондон продолжает отвергать предложения о сотрудничестве.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обнародовала выводы расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозревают двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова. Британские спецслужбы считают их агентами ГРУ. Прокуратура Великобритании объявила о выдаче ордера на арест подозреваемых. Им было предъявлено обвинение по четырем статьям.

В тот же день в интернете появились фотографии подозреваемых. Отмечалось, что Петров и Боширов находились в стране под вымышленными именами.

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