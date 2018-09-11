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СМИ заподозрили дипломата из России в сдаче причастных к делу Солсбери

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Фото: Global Look Press/Metroplitan Police
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Подозреваемых в причастности к отравлению британского агента, экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери помог идентифицировать российский дипломат, которого завербовали британские спецслужбы, пишет газета Daily Express со ссылкой на источники.

Дипломат под кодовым именем «Аполлон» работал в российском посольстве в Риме. Как утверждает британское издание, в реальности его работа заключалась в сборе информации о НАТО.

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Дипломата завербовали спустя несколько недель после происшествия в Солсбери в марте этого года.

Сообщается, что «Аполлон» якобы предоставил сотрудникам британских спецслужб конфиденциальную информацию о «международной шпионской сети Москвы».

По данным издания, он опознал подозреваемых в отравлении Скрипалей по фотографиям и раскрыл их настоящие имена.

5 сентября премьер-министр Тереза Мэй обнародовала выводы расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозревают двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова. Британские спецслужбы считают их агентами ГРУ.

Прокуратура Великобритании 5 сентября объявила о выдаче ордера на арест подозреваемых. Им предъявлено обвинение по четырем статьям.

В тот же день в интернете появились фотографии подозреваемых. Отмечается, что Петров и Боширов находились в стране под вымышленными именами, возраст подозреваемых составляет около 40 лет.

Сергея и Юлию Скрипалей нашли без сознания в Солсбери 4 марта. По версии британской стороны, они подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений и предлагали свою помощь в расследовании. Лондон продолжает отвергать предложения о сотрудничестве.

К настоящему моменту оба пострадавших пришли в сознание.

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