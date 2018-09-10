Лондон будет искать подозреваемых по «делу Скрипалей» через Интерпол

Скотленд-Ярд собирается объявить в международный розыск по линии Интерпола россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в причастности к отравлению в Солсбери британского агента, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Так называемые красные уведомления Интерпола (международные запросы на задержание обвиняемых) выпустили 5 сентября, рассказал ТАСС представитель британской полиции.

«Мы ждем их распространения Интерполом, но не знаем, когда это произойдет. Этот вопрос находится в ее [организации] ведении», — отметил представитель Скотленд-Ярда.

Прокуратура Великобритании 5 сентября объявила о выдаче ордера на арест Петрова и Боширова по подозрению в покушении на Скрипалей. Им предъявлено обвинение по четырем статьям. Кроме того, надзорное ведомство собирается запросить у Москвы разрешения на экстрадицию указанных граждан.

В интернете появились фотографии подозреваемых. Отмечается, что Петров и Боширов находились в стране под вымышленными именами, возраст подозреваемых составляет около 40 лет.

Сергея и Юлию Скрипалей нашли без сознания в Солсбери 4 марта. По версии британской стороны, они подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений. К настоящему моменту оба пострадавших пришли в сознание.