СМИ узнали о подготовке к уничтожению следов отравляющих веществ в доме Скрипалей

В английском городе Солсбери начались работы по очистке дома британского агента, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля от следов нервно-паралитического вещества.

Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В доме Скрипалей будут работать не только военные, но и гражданские специалисты, некоторые из них — в защитных костюмах.

Процесс дезинфекции может затянуться на несколько месяцев, пишет издание. Из дома изымут все предметы и поместят в специальный контейнер.

Контроль за работами поручен департаменту по окружающей среде, продовольствию и сельским делам Великобритании.

2 сентября сообщалось, что автомобили экстренных служб, которые были использованы при инциденте в Солсбери, доставлены на полигон по утилизации опасных отходов.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания 4 марта в Солсбери. В Лондоне заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» российскими агентами.

Москва категорически отрицает все обвинения на этот счет и требует провести открытое и независимое расследование. После лечения Скрипали пришли в себя и были выписаны из больницы.