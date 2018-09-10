В Кремле нет данных о личностях подозреваемых по делу Солсбери

У Кремля нет сведений о личностях подозреваемых властями Великобритании в отравлении британского агента, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Мы пока не располагаем такой информацией», — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, если какая-то информация на эту тему появится, то она будет у соответствующих органов.

Песков отметил, что расследованию «дела Скрипалей» способствовало бы сотрудничество Лондона, которое британская сторона «напрочь отвергает».

Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания 4 марта в Солсбери. В Лондоне заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» российскими агентами.

Москва категорически отрицает все обвинения на этот счет и требует провести открытое и независимое расследование. После лечения Скрипали пришли в себя и были выписаны из больницы.

5 сентября премьер-министр Тереза Мэй обнародовала выводы расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозревают двоих россиян. Британские спецслужбы считают их агентами ГРУ.

5 сентября прокуратура Великобритании выдала ордер на арест Александра Петрова и Руслана Боширова. Скотленд-Ярд заявил, что намерен добиться объявления подозреваемых в розыск по линии Интерпола.