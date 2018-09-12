Путин рассказал о Петрове и Боширове

Подозреваемые по «делу Скрипалей» россияне Александр Петров и Руслан Боширов известны властям РФ, в них «нет ничего криминального». Об этом 12 сентября заявил российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

«Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас», — сообщил он.

Путин также предложил Петрову и Боширову самим появиться и рассказать о себе. По его словам, так «будет лучше для всех».

«Я хочу к ним сейчас обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь, например, в средства массовой информации», — добавил он.

Британского шпиона и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание.

По версии британской стороны, Скрипали подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений и предлагали свою помощь в расследовании инцидента. Лондон продолжает отвергать предложения о сотрудничестве.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обнародовала выводы расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозревают двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова. Британские спецслужбы считают их агентами ГРУ. Прокуратура Великобритании объявила о выдаче ордера на арест подозреваемых. Им было предъявлено обвинение по четырем статьям.

В тот же день в интернете появились фотографии подозреваемых. Отмечалось, что Петров и Боширов находились в стране под вымышленными именами.