СМИ сообщили о четырех новых фигурантах «дела Скрипалей»

В деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появились еще четверо подозреваемых. Как пишет Daily Mirror со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании, покушение на Скрипалей было организовано группой из шести человек.

По сведениям издания, она носила название «Чистильщики». В числе участников были ранее обвиненные Великобританией Александр Петров и Руслан Боширов. Имена четверых новых подозреваемых на данный момент неизвестны, передает «Газета.ру».

Так называемая группа прикрытия понадобилась для наблюдения за Скрипалями, пока Петров и Боширов якобы распыляли «Новичок». Также в публикации отмечается, что «чистильщики» вступили бы в дело вместо Петрова и Боширова, если бы что-то пошло не по плану.

Прокуратура Великобритании 5 сентября объявила о выдаче ордера на арест Петрова и Боширова по подозрению в покушении на Скрипалей. Им предъявлено обвинение по четырем статьям. Кроме того, надзорное ведомство собирается запросить у Москвы разрешения на экстрадицию указанных граждан.

В интернете появились фотографии подозреваемых. Отмечается, что Петров и Боширов находились в стране под вымышленными именами, возраст подозреваемых составляет около 40 лет.

Сергея и Юлию Скрипалей нашли без сознания в Солсбери 4 марта. По версии британской стороны, они подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений.

К настоящему моменту оба пострадавших пришли в сознание.