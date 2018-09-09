Великобритания заподозрила ГРУ в хакерских атаках на инфраструктуру

Власти Великобритании обвинили Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (бывшее Главное разведывательное управление) в серии хакерских атак на важные объекты инфраструктуры. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на правительственные источники 8 сентября.

Как рассказали собеседники издания, кибератакам подверглись энергетические сети, телекоммуникационные системы и медиаорганизации

В 2017 году глава Национального центра кибербезопасности (NCSC) Киран Мартин утверждал, что с момента основания организации в 2016 году Россия якобы неоднократно осуществляла атаки на инфраструктуру королевства. По его словам, NCSC уже отреагировал более чем на 600 «серьезных инцидентов».

В 2018 году российско-британские отношения ухудшились на фоне расследования так называемого дела Скрипалей. Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению британского агента и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. 4 марта их нашли без сознания в парке британского Солсбери. Власти страны заявили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», но до сих пор не установили происхождение яда.

Российская сторона неоднократно отвергала любые обвинения на этот счет и подчеркивала, что ни в СССР, ни в РФ не существовало программ разработки подобного вещества.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала парламент о новых выводах расследования, в том числе о подозрении в покушении двоих россиян, которых обвинение считает агентами ГРУ.