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The Telegraph рассказала о «ключевой роли» Женевы в «деле Скрипалей»

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых подозревают в отравлении британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, летали в Европу около 30 раз. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники. 

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По информации журналистов, перед нападением на Скрипалей мужчины чаще всего посещали Женеву — с ноября 2017 по февраль 2018 года они забронировали девять билетов в этот город, посещали его не менее шести раз и в целом провели в нем несколько недель.  

По мнению источников газеты в правительстве Великобритании, ключом к расследование инцидента станет установление того, с кем Петров и Боширов встречались в Швейцарии. 

Ранее 7 сентября журналисты The Telegraph заявили, что при оформлении британских виз россияне выдавали себя за бизнесменов из Санкт-Петербурга. Также отмечалось, что разведка королевства считает их имена псевдонимами и уже установила настоящие данные.

5 сентября прокуратура Великобритании сообщила о выдаче ордера на арест Петрова и Боширова. Кроме того, британские правоохранители опубликовали фотографии подозреваемых, которые вызвали большое количество шуток в Сети.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания 4 марта в Солсбери. В Лондоне заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое якобы было произведено в России. Москва категорически отрицает все обвинения на этот счет и требует провести открытое и независимое расследование инцидента. После лечения Скрипали пришли в себя и были выписаны из больницы.

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