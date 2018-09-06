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Косачев обвинил Запад в «круговой поруке» из-за «дела Скрипалей»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев увидел «круговую поруку» в совместном заявлении ряда стран, поддержавших позицию Великобритании по «делу Скрипалей».

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«И до того во многом мифическая сила адептов нового либерального порядка, моноцентричного и предельно циничного, к исходу второго десятилетия XXI века свелась исключительно к круговой поруке», — написал сенатор на своей странице в Facebook.

По словам Косачева, в настоящий момент расследование инцидента в Солсбери ведется не «как надо, а как хочется».

Ранее 6 сентября Германия, США, Франция и Канада поддержали выводы Лондона, согласно которым двое мужчин с паспортами на имя Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваются в отравлении британского агента и бывшего сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Днем ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они являются агентами ГРУ. А королевская прокурорская служба рассказала о получении ордера на арест Петрова и Боширова.

4 марта Скрипалей нашли без сознания на скамейке в парке. Полиция утверждает, что их пытались отравить нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», и обвиняет в причастности Россию. Москва категорически отрицает обвинения и требует открытого и независимого расследования.

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