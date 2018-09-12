Подозреваемый по делу Скрипалей Петров согласился дать комментарий СМИ

Подозреваемый британскими властями в отравлении британского шпиона, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров согласился на следующей неделе дать подробный комментарий по ситуации.

Таким образом он отреагировал на призыв президента России Владимира Путина к двум обвиняемым Лондоном россиянам пообщаться с прессой, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее, 12 сентября, российский президент на Восточном экономическом форуме рассказал, что Александр Петров и Руслан Боширов являются гражданскими лицами и они не связаны с криминалом.

«Пускай они придут куда-нибудь, например в средства массовой информации», — посоветовал глава государства.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание. По версии британской стороны, Скрипали подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества класса «Новичок».

В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений и предлагали свою помощь в расследовании инцидента. Лондон продолжает отвергать предложения о сотрудничестве.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обнародовала выводы расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозревают двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова. Британские спецслужбы считают их агентами ГРУ. Прокуратура Великобритании объявила о выдаче ордера на арест подозреваемых. Им было предъявлено обвинение по четырем статьям.

В тот же день в интернете появились фотографии подозреваемых. Отмечалось, что Петров и Боширов находились в стране под вымышленными именами.