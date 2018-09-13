«Отравители Скрипалей» рассказали о своей жизни после обвинений Британии

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в отравлении британского шпиона, экс-сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, рассказали о целях своей поездки в Солсбери и о том, как изменилась их жизнь после обвинений.

«С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка», — рассказал Петров в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян.

Он отметил, что съездить в Солсбери им посоветовали друзья. При том у них не было с собой отравляющих веществ, тем более находящихся во флаконе с женскими духами Nina Ricci.

«Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо?» — сказал Боширов.

Он добавил, что во время проверки в аэропорту смотрят все вещи и такой флакон вызвал бы некоторые вопросы у службы безопасности.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание. По версии британской стороны, Скрипали подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества класса «Новичок».

В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений и предлагали свою помощь в расследовании инцидента. Лондон продолжает отвергать предложения о сотрудничестве.