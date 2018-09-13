У Скотленд-Ярда не оказалось других фотографий Петрова и Боширова в Солсбери

У Скотленд-Ярда нет других фотографий из Солсбери, помимо опубликованных снимков Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении британского агента, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, рассказали в столичной полиции.

«Это — единственные изображения, которые у нас есть», — цитирует ТАСС сотрудницу полиции в четверг, 13 сентября.

На уточняющий вопрос, будет ли публиковать столичная полиция другие изображения подозреваемых, собеседница агентства ответила отрицательно.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание. По версии британской стороны, Скрипали подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества класса «Новичок».

13 сентября британский МИД назвал интервью Петрова и Боширова телеканалу RT «лживым и искажающим информацию». В ведомстве заявили, что по-прежнему считают их причастными к отравлению Скрипалей. Более того, Лондон считает россиян «офицерами российской военной разведывательной службы — ГРУ».

В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений и предлагали свою помощь в расследовании. Лондон продолжает отвергать предложения о сотрудничестве.

5 сентября прокуратура Великобритании выдала ордер на арест Петрова и Боширова, при этом в Скотленд-Ярде заявили о намерении объявить россиян в международный розыск по линии Интерпола.