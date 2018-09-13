Прямой эфир
Сюжет:

У Скотленд-Ярда не оказалось других фотографий Петрова и Боширова в Солсбери

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У Скотленд-Ярда нет других фотографий из Солсбери, помимо опубликованных снимков Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении британского агента, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, рассказали в столичной полиции.

«Это — единственные изображения, которые у нас есть», — цитирует ТАСС сотрудницу полиции в четверг, 13 сентября.

«Фотографии подозреваемых могли быть подделаны в фотошопе»
Племянница Сергея Скрипаля — о последнем разговоре с семьей и о подозреваемых в отравлении

На уточняющий вопрос, будет ли публиковать столичная полиция другие изображения подозреваемых, собеседница агентства ответила отрицательно.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание. По версии британской стороны, Скрипали подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества класса «Новичок».

13 сентября британский МИД назвал интервью Петрова и Боширова телеканалу RT «лживым и искажающим информацию». В ведомстве заявили, что по-прежнему считают их причастными к отравлению Скрипалей. Более того, Лондон считает россиян «офицерами российской военной разведывательной службы — ГРУ».

В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений и предлагали свою помощь в расследовании. Лондон продолжает отвергать предложения о сотрудничестве.

5 сентября прокуратура Великобритании выдала ордер на арест Петрова и Боширова, при этом в Скотленд-Ярде заявили о намерении объявить россиян в международный розыск по линии Интерпола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова прокомментировала реакцию британского МИДа на интервью Петрова и Боширова
«Отравители Скрипалей» уклонились от вопроса о своих взаимоотношениях

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017