Захарова прокомментировала реакцию британского МИДа на интервью Петрова и Боширова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова скептически отнеслась к заявлениям британского министерства иностранных дел о лживости интервью подозреваемых по «делу Скрипалей» Александра Петрова и Руслана Боширова. Комментарий опубликован на ее странице в Facebook.

«Это говорят те же люди в Форин-оффисе, которые заявляли, что паспорта Петрова и Боширова выданы на поддельные имена? Мдааа», — написала дипломат.

По ее словам, экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон «вовремя покинул этот даже не тонущий корабль, а дырявую шлюпку под управлением Терезы Мэй».

Ранее 13 сентября британский МИД назвал интервью Петрова и Боширова телеканалу RT «лживым и искажающим информацию». В ведомстве заявили, что по-прежнему считают Петрова и Боширова причастными к отравлению британского шпиона, экс-сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Более того, Лондон считает россиян «офицерами российской военной разведывательной службы — ГРУ».

Петров и Боширов дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян.

Накануне, 12 сентября, российский президент на Восточном экономическом форуме рассказал, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами и они не связаны с криминалом.

«Пускай они придут куда-нибудь, например в средства массовой информации», — посоветовал глава государства.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание. По версии британской стороны, Скрипали подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества класса «Новичок».

В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений и предлагали свою помощь в расследовании инцидента. Лондон продолжает отвергать предложения о сотрудничестве.