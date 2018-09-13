Прямой эфир
Сюжет:

Захарова прокомментировала реакцию британского МИДа на интервью Петрова и Боширова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова скептически отнеслась к заявлениям британского министерства иностранных дел о лживости интервью подозреваемых по «делу Скрипалей» Александра Петрова и Руслана Боширова. Комментарий опубликован на ее странице в Facebook.

«Фотографии подозреваемых могли быть подделаны в фотошопе»
Племянница Сергея Скрипаля — о последнем разговоре с семьей и о подозреваемых в отравлении

«Это говорят те же люди в Форин-оффисе, которые заявляли, что паспорта Петрова и Боширова выданы на поддельные имена? Мдааа», — написала дипломат.

По ее словам, экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон «вовремя покинул этот даже не тонущий корабль, а дырявую шлюпку под управлением Терезы Мэй».

Ранее 13 сентября британский МИД назвал интервью Петрова и Боширова телеканалу RT «лживым и искажающим информацию». В ведомстве заявили, что по-прежнему считают Петрова и Боширова причастными к отравлению британского шпиона, экс-сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Более того, Лондон считает россиян «офицерами российской военной разведывательной службы — ГРУ».

Петров и Боширов дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян.

Накануне, 12 сентября, российский президент на Восточном экономическом форуме рассказал, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами и они не связаны с криминалом.

«Пускай они придут куда-нибудь, например в средства массовой информации», — посоветовал глава государства.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание. По версии британской стороны, Скрипали подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества класса «Новичок».

В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений и предлагали свою помощь в расследовании инцидента. Лондон продолжает отвергать предложения о сотрудничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Петров и Боширов попросили защиты у СМИ
Виктория Скрипаль рассказала о подозреваемых в отравлении своих родных

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017