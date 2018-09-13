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Петров и Боширов попросили защиты у СМИ

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Фото: REUTERS/Metroplitan Police
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Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, попросили у СМИ защиты. 

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«Мы пришли сюда к вам за защитой. А у нас получается какой-то допрос, мы начинаем углубляться. Мы у вас защиты просим», — сказал Боширов в интервью RT и Sputnik.

По их словам, они «испытывают страх», опасаются за жизнь своих близких и знакомых и ждут от Лондона извинений за подозрения в отравлении. 

Скрипаля и его дочь нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание. По версии британской стороны, они подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений и предлагали свою помощь в расследовании инцидента. Лондон продолжает отвергать предложения о сотрудничестве.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обнародовала выводы расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозревают двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова. Британские спецслужбы считают их агентами ГРУ. Прокуратура Великобритании объявила о выдаче ордера на арест подозреваемых. Им было предъявлено обвинение по четырем статьям.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов известны властям РФ и в них «нет ничего криминального». Глава государства также предложил им самим появиться и рассказать о себе в СМИ. По его словам, так было бы «лучше для всех».

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