Стали известны подробности интервью «отравителей Скрипалей» Симоньян

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала подробности об интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания обвиняет в отравлении британского шпиона, экс-сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Я их не искала. Настоящие (насколько это можно проверить) Петров и Боширов позвонили мне сами», — написала она в своем канале в Telegram.

Симоньян отметила, что номер ее мобильного телефона знают все, «даже курьеры, которые развозят цветы на 8-е Марта».

«Они отказались давать интервью кому-либо другому, даже нашим журналистам, так как, по их словам, они меня знают по эфирам и читают мои соцсети и поэтому, опять же по их словам, доверяют», — добавила она.

По словам главреда RT, интервью было на русском. Сейчас его переводят на английский и другие языки.

Она отметила, что нет сомнений в том, что это те самые Петров и Боширов, которых ищут в Британии. По ее словам, они ответили на все заданные вопросы, касающиеся их «причастности» к делу Скрипалей.

«Они, на мое удивление, довольно подробно рассказали, чем они занимаются и как они зарабатывают на жизнь», —рассказала главред RT в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне, 12 сентября, российский президент на Восточном экономическом форуме рассказал, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами и они не связаны с криминалом.

«Пускай они придут куда-нибудь, например в средства массовой информации», — посоветовал глава государства.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание. По версии британской стороны, Скрипали подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества класса «Новичок».

В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений и предлагали свою помощь в расследовании инцидента. Лондон продолжает отвергать предложения о сотрудничестве.