«Отравители Скрипалей» дали интервью телеканалу RT

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян взяла интервью у Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания обвиняет в отравлении британского шпиона, экс-сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Она отметила, что в первую очередь во время беседы попросила их показать паспорта, которые, по заверению британских властей, оканчиваются на цифры 1297 и 1294.

Интервью должно выйти в эфир в ближайшие часы.

Накануне, 12 сентября, российский президент на Восточном экономическом форуме рассказал, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами и они не связаны с криминалом.

«Пускай они придут куда-нибудь, например, в средства массовой информации», — посоветовал глава государства.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание. По версии британской стороны, Скрипали подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества класса «Новичок».

В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений и предлагали свою помощь в расследовании инцидента. Лондон продолжает отвергать предложения о сотрудничестве.