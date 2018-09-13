МИД Британии назвал лживым интервью Петрова и Боширова

Британский МИД посчитал интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которое «отравители Скрипалей» дали телеканалу RT, лживым и искажающим информацию.

«Мы многократно просили Россию отчитаться о том, что произошло в Солсбери в марте. Сегодня, как мы и предвидели, они ответили путем умышленного искажения [информации] и лжи», — приводит заявление британского ведомства агентство ТАСС.

В МИДе Великобритании заявили, что по-прежнему считают Петрова и Боширова причастными к отравлению британского шпиона, экс-сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Более того, Лондон считает россиян «офицерами российской военной разведывательной службы — ГРУ».

Депутат британского парламента от избирательного округа Солсбери Джон Глен назвал интервью Александра Петрова и Руслана Боширова «не заслуживающим доверия».

«Я рад, что Александр Петров и Руслан Боришов (орфография автора сохранена. — Ред.) смогли повидать достопримечательности мирового класса, которые предлагает Солсбери. Однако очень странно, что для этих целей они приехали всего на два дня и при этом везли в багаже «Новичок», – написал Глен в своем Twitter-аккаунте.

В следующем твите он добавил, что «заявления Петрова/Боришова не заслуживают доверия и не совпадают с широко признанными данными разведки».

Отношения России и Великобритании обострились на фоне инцидента в Солсбери. Лондон голословно обвинил Москву в покушении на Скрипалей с использованием нервно-паралитического вещества российского производства.

Москва все обвинения категорически отвергает и требует прозрачного и независимого расследования.

Позже Великобритания заявила, что к отправлению причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. В отношении обоих прокуратура Великобритании пообещала выдать ордер на арест и объявить в международный розыск по линии Интерпола.

12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что ему известны личности «отравителей», и призвал мужчин выступить в СМИ.

На следующий день россияне связались с главным редактором RT Маргаритой Симоньян и дали ей интервью.

По их словам, в Солсбери они поехали по рекомендации друзей, но не брали с собой ни флакон женских духов Nina Ricci, ни тем более отравляющих веществ.

«Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо?» — заявил Боширов.

В ходе беседы мужчины признались, что обвинения Лондона сломали их жизни. Они сошлись во мнении, что теперь не могут спокойно выйти на улицу и опасаются за свое будущее. «Отравители» попросили у журналистов защиты и выразили надежду, что «когда-нибудь отравителей найдут» и злоумышленники извинятся перед ними.