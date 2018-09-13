Петров и Боширов призвали реальных отравителей Скрипалей извиниться

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон обвиняет в отравлении британского шпиона, экс-сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, призвали настоящих виновных по делу сознаться и извиниться перед ними.

«Хотелось бы, чтобы если реально когда-нибудь отравителей найдут, то хотя бы перед нами бы извинились, хотя бы за то, что произошло за эту неделю – пять дней, я даже счет потерял», — сказал Петров в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян.

Мужчина признался, что теперь он не может спокойно выйти на улицу: «включаешь радио — Боширов–Петров, включаешь телевизор — Боширов–Петров».

«Вы представить себе не можете, что произошло с нашей жизнью. <...> Мне реально страшно, я напуган, опасаюсь. Я даже не знаю, что будет завтра», — рассказал Боширов.

Также в интервью Петров отметил, что поехал в британский Солсбери по рекомендации друзей. Однако с собой ни он, ни Боширов не брали отравляющих веществ, тем более находящихся во флаконе с женскими духами Nina Ricci.

«Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо?» — заявил Боширов.

Во время интервью россияне сошлись во мнении, что обвинения Лондона сломали их жизни и «перевернули с ног на голову». Мужчины признались, что решились на выступление в СМИ после того, как президент РФ Владимир Путин обратился к ним на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 12 сентября. У журналистов Петров и Боширов попросили защиты.

«Мы пришли сюда к вам за защитой. А у нас получается какой-то допрос, мы начинаем углубляться. Мы у вас защиты просим», — сказал Боширов.

Скрипалей нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание.

Лондон голословно обвинил Москву в покушении на Скрипалей, заявив, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом российского производства. Москва все обвинения категорически отвергает и требует прозрачного и независимого расследования.

5 сентября прокуратура Великобритании выдала ордер на арест Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в совершении покушения. Через пять дней Скотленд-Ярд заявил о намерении объявить россиян в международный розыск по линии Интерпола.