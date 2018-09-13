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«Отравители Скрипалей» уклонились от вопроса о своих взаимоотношениях

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон обвиняет в отравлении британского шпиона, экс-сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отказались отвечать на вопрос о том, почему во время своей поездки в Британию они были всё время вместе и даже жили в одном номере.

«Знаете, давайте мы не будем лезть в частную жизнь, в личную жизнь», — сказал Боширов в интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян.

При этом они рассказали, что их объединяет общий бизнес, связанный с фитнес-индустрией.

«Не хотелось бы углубляться в эти вопросы, чтобы не пострадали люди из числа наших клиентов», — отметил Боширов.

Также они прокомментировали информацию СМИ об отеле, где они останавливались на несколько дней. 

«Британцы утверждают, что мы жили в одном номере и показывают одноместную кровать. А соседние номера двухместные и трехместные. И это нормально для туристов приехать и заселиться в одном номере», — рассказал Боширов. 

По его словам, в таком случае можно сэкономить много денег. И не только.

«Жить вместе — это веселее, это проще. Это нормально», — добавил собеседник. 

Боширова и Петрова также попросили прокомментировать скриншоты записей камер видеонаблюдения, где вплоть до секунды совпадает время съемки, но при этом мужчины изображены на них по отдельности в одном и том же месте.

«Мы всегда проходим вместе. Даже по одному коридору, через одного таможенника», — отметили они.

Интервью «отравителей Скрипалей» появилось на сайте телеканала RT в четверг, 13 сентября. Петров и Боширов также рассказали о целях своей поездки в Солсбери и о том, как изменилась их жизнь после обвинений.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание. По версии британской стороны, Скрипали подверглись воздействию якобы произведенного в России нервно-паралитического вещества класса «Новичок».

В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений и предлагали свою помощь в расследовании инцидента. Лондон продолжает отвергать предложения о сотрудничестве.

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