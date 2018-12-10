Скрипаль: «Юлию удерживают на военной базе»

Племянница бывшего агента британских спецслужб Виктория Скрипаль с 24 июля не может связаться со своими родственниками. В беседе с «Известиями» она заявила, что Великобритания удерживает россиянку Юлию Скрипаль, скорее всего, на военной базе, поскольку в течение длительного времени никто так и не узнал о местонахождении участников инцидента в Солсбери. По ее мнению, Юлия была фактически похищена британскими спецслужбами и сейчас не имеет возможности вернуться в Россию.

Виктория Скрипаль рассказала «Известиям», что неоднократно пыталась дозвониться до Юлии, чтобы узнать о состоянии ее здоровья. Однако с 24 июля россиянка не выходит на связь. Как считает племянница Сергея Скрипаля, Великобритания прячет фактически российскую гражданку в неизвестном месте.

– Кто сказал, что Лондон не удерживает Юлию насильно? Почему к ней не пускают российских дипломатов и родственников, не разрешают выступить на телевидение? Я думаю, что ее содержат, скорее всего, на военной базе, подальше от СМИ, в изоляции от внешнего мира, – рассказала «Известиям» Виктория Скрипаль. – Не исключено, что Юлия и, возможно, дядя, если он еще жив, находятся на территории химической лаборатории Порт Даун, которая расположена в нескольких километрах от Солсбери и тоже является военным сооружением.

Великобритания, по словам Виктории Скрипаль, могла сама инсценировать отравление ее родственников с помощью боевого нервно-паралитического вещества, чтобы найти причину для обострения отношений с Россией и усиления санкций.

– Если против них действительно использовали это вещество, то Порт Даун – идеальное место, где они могут быть под наблюдением, - отметила она.

Юлия Скрипаль нужна британскому правительству для того, «чтобы манипулировать общественным мнением и постоянно заявлять об опасности России», добавила Виктория.

– Одного Сергея Скрипаля недостаточно, так как он фигура неоднозначная. А тут невинная молодая девушка, не участвовавшая ни в каких авантюрах. Неплохая история для искусственного обострения отношений с Россией и введения новых санкций, - отметила она. – Я и другие родственники неоднократно пробовали звонить и писать сообщения Юлии. Без ответа. Хотя последний раз, когда мы разговаривали, она сказала, что может свободно пользоваться телефоном и хочет вернуться в Россию. Ведь здесь у Юлии есть недвижимость, имущество, здесь вся ее жизнь, в конце концов.

Великобритания утверждает, что 4 марта в Солсбери Сергей и Юлия Скрипали были отравлены «Новичком». Не предоставив никаких доказательств, Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата. Впоследствии британцы опубликовали фотографии «подозреваемых» в инциденте и заявили, что на снимках изображены «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Россияне выступили на телевидении и рассказали, что находились в Великобритании как туристы и не связаны со спецслужбами.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил 6 ноября, что Москве не о чем говорить с Лондоном по «делу Скрипалей» до тех пор, пока Великобритания не предоставит консульский доступ к Юлии Скрипаль, которая является гражданкой РФ.