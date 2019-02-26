Посол Великобритании опроверг слухи о смерти Скрипалей

Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу опроверг слухи об утаивании Лондоном смерти экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом он сообщил в интервью агентству «Интерфакс», опубликованном 26 февраля.

«Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им», — пояснил глава дипмиссии.

Тем не менее Бристоу отметил, что Сергей и Юлия Скрипаль не хотят встречаться с представителями российского посольства. «Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор», — заявил посол Великобритании.

Он также заверил, что Лондон предоставит Скрипалям возможность встретиться с представителями российской дипмиссии, если пострадавшие изъявят такое желания. По словам Бристоу, сейчас Сергей и Юлия Скрипаль находятся в безопасном месте и власти Великобритании не вправе «навязывать им встречу с российскими чиновниками». «Их пытались убить, используя нервно-паралитическое вещество. Наша обязанность —защитить их», — утверждает глава дипмиссии.

Кроме того, Бристоу подчеркнул, что Лондон не заинтересован в совместном расследовании инцидента в Солсбери с российской стороной, однако будет приветствовать передачу властями РФ информации о своей вовлеченности или вовлеченности своих сотрудников в это дело.

Сергей и Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта. По версии британского следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», который якобы был произведен в России.

По данным Лондона, после длительного лечения оба пришли в себя и были выписаны из больницы. Сергей Скрипаль с того момента ни разу не появлялся на публике.

Соединенное Королевство обвинило Россию в причастности к инциденту. Москва отвергла все обвинения, заявив, что британские власти отказываются от сотрудничества и проведения открытого и независимого расследования.

20 февраля посольство России в Великобритании сообщило, что не может однозначно сказать, живы ли пострадавшие при отравлении в 2018 году в английском городе Солсбери экс-офицер ГРУ, британский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По словам дипломатов, представителям посольства вопреки нормам международного права и двусторонней Консульской конвенции 1965 года не был предоставлен доступ к российским гражданам.

19 февраля стало известно, что мать Сергея Скрипаля обратилась в российскую полицию с просьбой признать своих сына и внучку без вести пропавшими. 18 февраля племянница бывшего разведчика Виктория Скрипаль заявила, что ее дяди «давно нет в живых». Лондонские правоохранители, комментируя ситуацию, сказали, что официального уведомления от России о признании Скрипалей пропавшими без вести они не получали.