«Как только тема Солсбери утихнет, произойдет «несчастный случай»

Жизнь дочери бывшего разведчика Сергея Скрипаля находится под угрозой: британские спецслужбы могут «инсценировать несчастный случай», как только официальный Лондон перестанет нуждаться в Юлии. Об этом «Известиям» заявила племянница экс-агента Виктория Скрипаль. Она надеется, что российская сторона потребует объявить ее родственницу в розыск по линии Интерпола, если Юлия не выйдет на связь и ее местонахождение не будет установлено.

Со своей сестрой, которая стала участницей инцидента в Солсбери, Виктория Скрипаль не может связаться с 24 июля 2018 года. По ее словам, британские спецслужбы могут в скором времени устранить Юлию Скрипаль как ненужного свидетеля событий 4 марта.

— Сейчас она нужна Великобритании живой, чтобы можно было и дальше манипулировать общественным мнением. Одного Сергея Скрипаля недостаточно, так как он — фигура неоднозначная, — заявила «Известиям» Виктория Скрипаль. — Мол, посмотрите, нельзя сидеть сложа руки, нужно и дальше вводить санкции и придерживаться жесткой линии. Но это не может длиться вечно. Поэтому, как только тема Солсбери начнет утихать, произойдет какой-нибудь «несчастный случай», инсценированный британскими спецслужбами.

Российские правоохранительные органы должны принять все необходимые меры, чтобы не допустить трагических последствий, считает она.

— Юлия — гражданка России, которая не просила, чтобы ей дали политическое убежище или где-нибудь прятали. Тем не менее ни родственники, ни российские дипломаты не знают, где она находится и что с ней происходит, — продолжила Виктория Скрипаль. — Мама Сергея Скрипаля уже обратилась к правоохранительным органам с просьбой признать Юлию без вести пропавшей. Мы надеемся, что вопрос дойдет до Интерпола, и ее объявят в международный розыск, если она так и не выйдет на связь.

Великобритания утверждает, что 4 марта в Солсбери Сергей и Юлия Скрипали были отравлены неизвестным веществом. Не предоставив никаких доказательств, Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата. Впоследствии британцы опубликовали фотографии «подозреваемых» в инциденте и заявили, что на снимках изображены «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Позднее россияне рассказали в телеэфире, что находились в Великобритании как туристы и не связаны со спецслужбами.

В январе из-за инцидента в Солсбери Евросоюз ввел санкции против руководителя Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игоря Костюкова, его заместителя и еще двух сотрудников органа внешней разведки. Глава МИДа России Сергей Лавров еще 6 ноября заявлял, что Москве не о чем говорить с Лондоном по «делу Скрипалей» до тех пор, пока Великобритания не предоставит консульский доступ к Юлии Скрипаль, которая является гражданкой РФ.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ в 2004 году. Его обвинили в передаче Великобритании сведений, составляющих государственную тайну. По данным следствия, он был завербован Лондоном во время службы в армии в 1995 году. В 2006-м его приговорили к 13 годам тюремного заключения. В 2010 году Сергея Скрипаля и еще нескольких человек, осужденных по обвинению в государственной измене, обменяли на десятерых российских разведчиков.