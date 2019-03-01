Британия передала дом Скрипаля совету графства Уилтшир

Дом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери был передан совету графства Уилтшир после завершения в нем работ по ликвидации последствий загрязнения нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом 1 марта сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства.

Отмечается, что объект недвижимости планируется отремонтировать, после чего он будет заново заселен.

«Правительство сотрудничает с владельцем недвижимости, советом графства Уилтшир и партнерами, чтобы обеспечить выполнение всех ремонтных работ в доме. Когда они будут завершены, дом будет возвращен в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что дом Скрипаля признан безопасным для общества, как и 11 других объектов в Солсбери, которые также могли быть заражены отравляющим веществом.

4 марта 2018 Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. По данным следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок». После длительного лечения Скрипали, по заверениям британской стороны, пришли в себя, оба уже выписаны из больницы, однако они ни разу не появлялись на публике.

По версии Великобритании, «Новичок» был разработан в России. Москва все обвинения категорически отвергает и утверждает, что британская сторона отказывается от сотрудничества по этому делу.