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Виктория Скрипаль отказалась верить послу Великобритании, что Скрипали живы

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Виктория Скрипаль, племянница Сергея Скрипаля, выразила во вторник, 26 февраля, уверенность в том, что британского агента и бывшего сотрудника ГРУ уже нет в живых, поскольку он до сих пор не позвонил своей 91-летней матери. Таким образом женщина отреагировала на слова посла Великобритании в России Лори Бристоу. Дипломат выступил с заявлением о том, что Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в прошлом году в Солсбери, живы.

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«В течение этого года Британия нас постоянно обманывает. Говорят, что они сами не хотят со мной общаться. Да не надо со мной общаться, но есть 91-летний человек, который ждет звонка», — цитирует Викторию Скрипаль НСН.

Она добавила, что информация британской стороны о том, что родственники якобы находятся в безопасном месте и у Юлии есть телефон и интернет, не вяжется с происходящим.

«Получается, они такие черствые люди, особенно Сергей Викторович?» — удивилась Виктория.

По ее словам британская сторона выступила с заявлением из-за подачи заявления в полицию о розыске пропавших родственников.

«Мы написали, что граждане находились в городе Солсбери на территории Великобритании. Если не появится никакой информации, через полгода я пойду в суд», — предупредила она.

«Я по-прежнему уверена, что Сергея Викторовича уже нет в живых. Не может он не позвонить матери», — заключила племянница Скрипаля.

19 февраля сообщалось, что престарелая мать Сергея Скрипаля Елена Яковлевна обратилась в правоохранительные органы с заявлением о признании родственников, отравленных в Солсбери, пропавшими без вести.

Сергея и Юлию Скрипаль отравили в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон обвинил в покушении Москву, которая все обвинения отвергает и утверждает, что британская сторона отказывается от сотрудничества по этому делу.

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