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В Совфеде прокомментировали новые санкции США против России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил новые антироссийские санкции со стороны США, которые вступят в силу 26 августа. Об этом он рассказал в беседе с RT 23 августа.

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Он рассказал, что не собирается возвращаться в Россию, а также сообщил об ухудшении самочувствия

По его словам, Россия переживет эти санкции так же, как и все предыдущие. При этом политик выразил мнение, что страна только усилится от подобных ограничительных мер.

«Уже пять лет они вводят эти санкции, прямо на потоке, я думаю, что они видят: особых результатов эти санкции не достигли. Более того, в некоторых отраслях мы стали надеяться на себя и продвинулись достаточно хорошо вперед», — отметил Джабаров.

При этом он подчеркнул заинтересованность Вашингтона в сдерживании Москвы любой ценой, поскольку Штатам необходимо как-то восстанавливать свою и так шаткую позицию в мире.

Накануне Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу с 26 августа второго пакета санкций по «делу Скрипалей». При этом отмечается, что новые санкции не затронут госкомпании и вторичный рынок России. Они касаются только министерств, агентств и «суверенного фонда» (в том числе Центробанка), а также Фонда национального благосостояния.

Британский агент и бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. Британская сторона обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала все обвинения.

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