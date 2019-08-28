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МИД выразил сожаление в связи с новыми санкциями по «делу Скрипалей»

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва сожалеет о введении Соединенными Штатами второго пакета антироссийских санкций по «делу Скрипалей». Об этом в среду, 28 августа, сообщает «РИА Новости».

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«Печально, что остатки былого российско-американского партнерства приносятся, если не сказать принесены, в США в жертву внутриполитическим предвыборным обстоятельствам. На этот раз под предлогом якобы применения Россией химического оружия в Солсбери», — отметила Захарова.

Второй пакет антироссийских санкций США по «делу Скрипалей» вступил в силу в полночь 26 августа (7:00 мск). Ограничения введены в рамках закона «О контроле за химическим и биологическим оружием» из-за того, что Москва якобы не предоставила гарантий неприменения данных видов оружия.

Как отметил, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, новые американские санкции — бесполезные меры, которые не окажут существенного влияния на Россию. По его словам, после новостей о введении санкций реакция рынка была спокойной, а агентство Fitch и вовсе повысило рейтинг РФ.

Уточняется, что ограничения второго пакета не затронут госкомпании и вторичный рынок России. Они касаются только министерств, агентств и «суверенного фонда» (в том числе Центробанка), а также Фонда национального благосостояния.

Указ о введении санкций президент США Дональд Трамп подписал 1 августа.

Первый пакет санкций в связи с «делом Скрипалей» вступил в силу 27 августа прошлого года. Тогда были введены ограничения на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.

Британский шпион и экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон заявил об использовании нервно-паралитического вещества «Новичок», которое якобы производилось в России, и обвинил в произошедшем Москву.

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения и указывала на их бездоказательность.

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