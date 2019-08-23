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Госдеп США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций по «делу Скрипалей»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Госдепартамент США распространил официальное уведомление о вступлении в силу с 26 августа второго пакета санкций по «делу Скрипалей». Соответствующее письмо появилось в пятницу, 23 августа, в электронной базе Федерального реестра США, сообщает ТАСС.

Отмечается, что документ о введении санкций будет опубликован 26 августа, после чего ограничительные меры вступят в силу.

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4 августа стало известно, что новые санкции не затронут госкомпании и вторичный рынок России. Они касаются только министерств, агентств и «суверенного фонда» (в том числе Центробанка), а также Фонда национального благосостояния, говорится в документе. При этом американским банкам разрешено покупать бонды на вторичном рынке суверенного долга России.

В соответствии с документом госсекретарь и глава минфина США должны предпринять ряд действий при необходимости введения санкций, описанных в законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

Речь идет, в частности, о препятствовании предоставлению займов, технической или финансовой помощи указанной стране международными финансовыми организациями. Также подразумевается запрет американским банкам предоставлять какие-либо кредиты или займы правительству этого государства, за исключением займов или кредитов для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении Москвы 1 августа. Поводом стало предполагаемое использование химического оружия в Великобритании, когда был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Первый пакет санкций США против России в связи с «делом Скрипалей» вступил в силу 27 августа 2018 года. Тогда была введена лишь часть ограничений — запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. Документ предполагает, что глава государства должен ввести второй пакет санкций, если нет гарантий, что государство прекратило использовать химическое оружие.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. Британская сторона обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала все обвинения.

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