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МИД назвал санкции США свидетельством сфабрикованности «дела Скрипалей»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новый пакет санкций США по «делу Скрипалей» является веским доказательством того, что Лондон сфабриковал расследование. Соответствующее мнение дипломат высказала 4 августа в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Это еще одно огромное, мощнейшее доказательство того, что вся история про Скрипалей выдумана, что она является провокативной <...>. По крайней мере выдумана та ее часть, которая презентована Британией, Лондоном, правительством Терезы Мэй в качестве официальной версии», — приводит ее слова ТАСС.

Цель задавливают средства: санкции США не решают поставленных задач
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Захарова подчеркнула, что вся эта история полностью себя дискредитировала.

2 августа представитель МИД России заявила, что введение очередных ограничений против Москвы рассчитано на пропагандистский эффект. Она также добавила, что анонсированные меры по большей части дублируют санкции, вводившиеся в предыдущие годы.

В тот же день президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за предполагаемое использование химического оружия в 2018 году, когда в Великобритании были отравлены бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Среди принимаемых Вашингтоном мер — препятствование предоставлению займов, технической или финансовой помощи России международными финансовыми организациями, запрет американским банкам предоставлять какие-либо займы или кредиты правительству РФ, за исключением займов или кредитов для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров. Первый пакет санкций вступил в силу 27 августа 2018 года. Тогда был введен запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. Британская сторона обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала все обвинения.

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