МИД назвал санкции США свидетельством сфабрикованности «дела Скрипалей»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новый пакет санкций США по «делу Скрипалей» является веским доказательством того, что Лондон сфабриковал расследование. Соответствующее мнение дипломат высказала 4 августа в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Это еще одно огромное, мощнейшее доказательство того, что вся история про Скрипалей выдумана, что она является провокативной <...>. По крайней мере выдумана та ее часть, которая презентована Британией, Лондоном, правительством Терезы Мэй в качестве официальной версии», — приводит ее слова ТАСС.
Захарова подчеркнула, что вся эта история полностью себя дискредитировала.
2 августа представитель МИД России заявила, что введение очередных ограничений против Москвы рассчитано на пропагандистский эффект. Она также добавила, что анонсированные меры по большей части дублируют санкции, вводившиеся в предыдущие годы.
В тот же день президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за предполагаемое использование химического оружия в 2018 году, когда в Великобритании были отравлены бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Среди принимаемых Вашингтоном мер — препятствование предоставлению займов, технической или финансовой помощи России международными финансовыми организациями, запрет американским банкам предоставлять какие-либо займы или кредиты правительству РФ, за исключением займов или кредитов для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров. Первый пакет санкций вступил в силу 27 августа 2018 года. Тогда был введен запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.
Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. Британская сторона обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала все обвинения.