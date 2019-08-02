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Захарова назвала цель санкций против РФ по делу Скрипалей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Введение США второго пакета санкций против России из-за дела Скрипалей является откровенной провокацией, рассчитанной на пропагандистский эффект. Об этом сказано в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства 2 августа.

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Захарова отметила, что американские власти продолжают использовать прошлогоднюю инсценировку, «участников которой до сих пор скрывают из-за опасения разоблачения».

Вашингтон вводит санкции против Москвы на основании закона США «О контроле над химическим и биологическим оружием», однако Россия давно уничтожила все химоружие в соответствии с Конвенцией о запрещении, в то время как в Соединенных Штатах «не спешат с ним расстаться».

Кроме того, анонсированные меры по большей части дублируют санкции, вводившиеся в предыдущие годы.

«За последние годы инициаторы санкционного нажима на Россию перепробовали уже многое, но ничего у них не получилось. <…> Тот факт, что нынешние санкции станут по счету 72-ми с 2011 года, наглядно демонстрирует крах всех предыдущих попыток давления и обреченность новых. Вашингтон всякий раз лишь выставляет напоказ свое бессилие», — подчеркнула Захарова.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за предполагаемое использование химического оружия в 2018 году, когда в Великобритании был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Среди предпринимаемых Вашингтоном мер — препятствование предоставлению займов, технической или финансовой помощи России международными финансовыми организациями, запрет американским банкам предоставлять какие-либо займы или кредиты правительству РФ, за исключением займов или кредитов для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров.

Первый пакет санкций вступил в силу 27 августа 2018 года. Тогда был введен запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. Британская сторона обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала все обвинения.

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