В МИД РФ не удивились введению второго пакета антироссийских санкций США

Введение второго пакета санкций против России из-за дела Скрипалей не стало неожиданным для Москвы. Об этом в пятницу, 2 августа, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы наблюдаем за этим с прошлого года, когда такой пакет санкций был введен впервые. Администрация Трампа регулярно накладывает санкции и другие ограничительные меры на Россию», — сказал он в эфире телеканала RT.

По словам дипломата, Москва сожалеет о решении США ввести второй пакет антироссийских санкций. Такими действиями Америка приносит в жертву отношения с Россией, сообщает телеканал «Звезда».

Рябков также предположил, что введение новых ограничительных мер может быть «частью внутренней политики США».

1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за предполагаемое использование химического оружия в 2018 году, когда в Великобритании был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, напоминает телеканал «360».

Распоряжение предполагает, что госсекретарь и глава минфина США при необходимости введения санкций, описанных в законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года, должны предпринять ряд действий.

Речь идет, в частности, о препятствовании предоставлению займов, технической или финансовой помощи указанной стране международными финансовыми организациями. Также подразумевается запрет американским банкам предоставлять какие-либо кредиты или займы правительству этого государства, за исключением займов или кредитов для закупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров.