Зеленский допустил расширение антироссийских санкций

Антироссийские санкции Евросоюза без выполнения Минских соглашений могут пересматриваться только в сторону усиления. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве в субботу, 31 августа.

Главы государств обсудили вопрос конфликта в Донбассе и давление на Россию, подчеркнул украинский лидер. Вторым условием ослабления антироссийских ограничений лидер назвал возобновление украинской «территориальной целостности в международно признанных границах», сообщает ТАСС.

По словам Зеленского, в ходе переговоров с Дудой затрагивалась и энергетическая сфера. Киев и Варшава поддерживают диверсификацию энергоснабжения, в том числе и при сотрудничестве с США, сказал украинский лидер.

«Тут мы говорим с Польшей единым голосом: «Северный поток – 2» является неприемлемым и несет в себе угрозы для всей Европы», — заявил президент Украины.

29 августа сообщалось, что польская нефтегазовая компания PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» подписали договор, согласно которому Польша планирует поставлять Украине сжиженный природный газ, закупаемый в США.

31 декабря 2019 года истекает срок действия десятилетнего газового контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». В начале 2020 года планируется также завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», который пойдет в обход Украины, в связи с чем существует риск, что газотранспортная система страны окажется невостребованной.

Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении договора на прежних финансовых условиях. «Газпром», в свою очередь, готов продолжить краткосрочное сотрудничество с Украиной до 2020 года.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Жители Донбасса выступили против новой власти и заявили о создании независимых ДНР и ЛНР. Власти Киева начали против них силовую операцию.

Вопрос об урегулировании конфликта обсуждался контактными группами в Минске, были приняты решения о прекращении огня. Однако пункты Минских соглашений регулярно нарушаются.