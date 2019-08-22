Захарова призвала Киев набраться смелости и выполнить Минские соглашения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинским властям необходимо набраться воли и смелости, чтобы выполнить Минские договоренности. Такое мнение она высказала в четверг, 22 августа, в ходе выступления на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук».

«Мы все прекрасно понимаем, что сейчас необходимо сделать. Необходимо Киеву набраться воли, терпения, сил, настойчивости, я думаю, смелости, что, наверное, главное, и сделать то, что от Киева на протяжении нескольких лет ожидает всё мировое сообщество, а именно выполнить свою часть Минских договоренностей», — приводит ее слова ТАСС.

7 августа президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора подтвердили важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам особого статуса. Российская сторона, в свою очередь, акцентировала внимание на том, что для выполнения сторонами взятых на себя обязательств в первую очередь необходим прямой диалог Киева с ДНР и ЛНР, а также соблюдение перемирия в зоне конфликта на юго-востоке Украины.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

В том же году была сформирована трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители Украины, ОБСЕ и России. В 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.