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Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации. Об этом 26 августа говорится на сайте оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG.

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«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1855 км газопровода «Северный поток – 2». Это 75% от общей протяженности двух ниток. Таким образом, Nord Stream 2 AG перешла к укладке финальной четверти газопровода», — сказано в сообщении.

На данный момент укладка обеих ниток завершена в территориальных водах Германии и Финляндии, строительство продолжается в территориальных водах России и находится на продвинутом этапе на береговых участках в Германии и России. Логистические операции практически завершены.

21 августа президент России Владимир Путин заявил о завершении строительства в финской исключительной экономической зоне, напоминает «Газета.ру». Российский лидер поблагодарил власти Финляндии за прагматичный подход и отметил, что проект будет реализован, так как европейские страны заинтересованы в газе из РФ.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения надежных поставок голубого топлива в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации, против строительства выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, а также США, которые стремятся вывести на рынок свой сжиженный природный газ (СПГ).

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