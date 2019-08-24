СМИ рассказали о помощи Трампа в строительстве «Северного потока — 2»

«Ссора» президента США Дональда Трампа с Данией из-за покупки Гренландии может быть выгодна России и способствовать строительству «Северного потока — 2», пишет Die Welt.

По мнению журналистов, Трамп повел себя как ребенок, отказавшись от визита в Копенгаген после слов премьера-министра Дании Метте Фредериксен о том, что желание США купить Гренландию выглядит как шутка.

«Трамп идет против своего самого важного союзника в борьбе против «Северного потока - 2. Если датчане откажутся от своего противостояния проекту, Вашингтон проиграет», — пишет газета.

В статье отмечается, что «на карту поставлено слишком многое», в том числе экономика Украины.

До сих пор США никак не могли помешать строительству газопровода, а вот отказ Дании дать разрешение на строительство в своих водах, вынудило корректировать план реализации.

«Если бы Дания была склонна к такой же инфантильной внешней политике, как и Трамп, она бы сейчас быстро поменяла мнение <...> почему датчане должны продолжать отстаивать позицию за такого союзника?» — пишет издание.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации.

Против выступают Польша, Украина, страны Прибалтики и США. Последние стремятся вывести на рынок свой СПГ.

18 августа американский политолог предложил новое оружие против «Северного потока—2».