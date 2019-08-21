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Путин сообщил о завершении работ на финском участке «Северного потока — 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент России Владимир Путин заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» на финском участке завершилось. Об этом в среду, 21 августа, сообщает «РИА Новости».

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«Могу проинформировать о том, что сегодня закончена работа на финляндском участке, финской исключительной экономической зоне», — сказал глава государства, поблагодарив власти страны за прагматичный подход к газопроводу.

По словам Путина, «Северный поток — 2» будет достроен, так как Европа заинтересована в российском газе.

20 августа Высший административный суд Финляндии отклонил иск от польской экологической организации, которая требовала запретить строительство газопровода «Северный поток — 2». Причиной отказа стало то, что территориальная деятельность организации не распространяется на экономическую зону Финляндии.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации.

Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.

7 августа немецкий бизнес расценил возможные санкции США как угрозу всей Европе.

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