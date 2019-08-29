Польша будет поставлять газ из США на Украину

Польская нефтегазовая компания PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому Польша планирует поставлять Украине сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, об этом говорится в сообщении PGNiG, опубликованном 29 августа. Поставки будут осуществляться до конца 2019 года.

«Транспорт с приобретенным грузом прибудет в терминал СПГ имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в начале ноября. Сжиженный природный газ после регазификации будет закачиваться в польскую транспортную систему, а затем поступать в Украину через пограничный газопровод в Германовицах», — сообщает глава PGNiG Петр Возняк.

Он также считает, что слабая пропускная способность газотранспортной системы является единственным препятствием к увеличению объема экспорта газа на Украину.

Президент ЭРУ Дейл Перри заявил, что благодаря партнерству с PGNiG компания делает «ощутимые прорывы в строительстве трансатлантического газового коридора из США в Украину».

В октябре 2018 года глава PGNiG заявил, что американский газ обходится Польше на 20–30% дешевле российского. Польша планирует нарастить закупки американского газа после 2022 года, когда истекает долгосрочный контракт с «Газпромом».

31 декабря 2019 года истекает срок действия десятилетнего газового контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». В начале 2020 года планируется также завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», который пойдет в обход Украины, в связи с чем существует риск, что газотранспортная система страны окажется невостребованной. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении договора на прежних финансовых условиях. «Газпром», в свою очередь, готов продолжить краткосрочное сотрудничество с Украиной до 2020 года.

1 августа сообщалось, что Еврокомиссия предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года, это предложение планируется на трехсторонних министерских переговорах, которые ЕК предложила провести 16 сентября.