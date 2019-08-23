На Украине назвали «Нафтогаз» серьезной проблемой для Зеленского

Руководство украинской компании «Нафтогаз» в лице главы предприятия Андрея Коболева и исполнительного директора Юрия Витренко является помехой для начала переговоров с Россией по поставкам газа. Об этом заявил глава полсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Он отметил, что руководство «Нафтогаза» ставит «палки в колеса» президенту Владимиру Зеленскому.

«Чем быстрее от них избавятся, тем больше шансов договориться на новых условиях», — написал Медведчук в Facebook.

Политик неоднократно призывал Киев к началу переговоров с Россией по поставкам газа на Украину, а также по вопросу сохранения транзита через территорию республики. В марте Медведчук прибыл в Москву на переговоры с премьером Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Тогда российская сторона отметила готовность поставлять Украине топливо и указала на ожидание конструктивного диалога с Киевом.

16 августа Медведчук отметил, что в случае потери транзита Украина будет терять примерно по $3 млрд ежегодно, а также лишится возможности получения топлива для внутренних потребностей.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце этого года заканчивается контракт и на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения. Москва предложила украинской стороне варианты соглашений, однако в «Нафтогазе» от них отказались.