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На Украине назвали последствия от потери транзита российского газа

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Фото: РИА Новости/Иван Руднев
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Если Украина лишится транзита российского газа, то будет терять примерно по $3 млрд ежегодно, а также лишится возможности получения топлива для внутренних потребностей. Об этом сообщил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

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«Если не будет транзита газа по украинской ГТС, то это, во-первых, потеря дохода в бюджетную часть, а это около $3 млрд по году, это невозможность получения газа для внутренних потребностей <…> По транзиту этот газ мы получали по импорту таким образом, что мы его изымали на территории Украины, а покупали у европейских операторов, но технически этот газ не выходил за пределы границ Украины», — сказал политик 16 августа в эфире телеканала «112 Украина».

Медведчук указал, что в прошлом году на обеспечение украинцев понадобилось 10,5 млрд кубов газа, но получить такое количество сегодня из Европы невозможно.

«Поэтому надо решать проблему и прямых поставок газа из России, и транзита газа не только потому, что он дает поступления в доходную часть бюджета, а потому, что он обеспечивает газом Украину», — добавил он.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце этого года заканчивается контракт и на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения.

Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.

13 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил о наличии у его страна «плана Б» на случай прекращения транзита.

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