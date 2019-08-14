Польша заявила о планах поднять плату за транзит российского газа

Варшава планирует существенно поднять цену на транзит российского газа по трубопроводу Ямал–Европа, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский. По его словам, ежегодно страна прокачивает в Германию через свой участок газопровода примерно 30 млрд кубометров газа, а сохранение транзита такого количества сырья — это вопрос бизнеса.

«21 млн злотых (примерно $5,5 млн. — Ред.) против миллиардов кубометров, отправленных на запад на участке 660 км, — это ничего», — цитирует Наимского «РИА Новости».

Он отметил, что контракт на транзит российского газа через Польшу истекает в мае 2020 года.

1 апреля был опубликован отчет Международной ассоциации импортеров СПГ (сжиженного природного газа. Согласно отчетным данным, в 2018 году Россия опередила Соединенные Штаты по поставкам СПГ не только на европейский, но и на азиатский рынок. Поставки такого газа из России в Европу достигли 4,43 млн т, из США — 2,7 млн т. Экспорт российского СПГ в Азию составил 12,86 млн т, а американского — 10,73 млн т.