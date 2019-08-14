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Польша заявила о планах поднять плату за транзит российского газа

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Варшава планирует существенно поднять цену на транзит российского газа по трубопроводу Ямал–Европа, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский. По его словам, ежегодно страна прокачивает в Германию через свой участок газопровода примерно 30 млрд кубометров газа, а сохранение транзита такого количества сырья — это вопрос бизнеса.

«21 млн злотых (примерно $5,5 млн. — Ред.) против миллиардов кубометров, отправленных на запад на участке 660 км, — это ничего», — цитирует Наимского «РИА Новости».

Он отметил, что контракт на транзит российского газа через Польшу истекает в мае 2020 года.

1 апреля был опубликован отчет Международной ассоциации импортеров СПГ (сжиженного природного газа. Согласно отчетным данным, в 2018 году Россия опередила Соединенные Штаты по поставкам СПГ не только на европейский, но и на азиатский рынок. Поставки такого газа из России в Европу достигли 4,43 млн т, из США — 2,7 млн т. Экспорт российского СПГ в Азию составил 12,86 млн т, а американского — 10,73 млн т.

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