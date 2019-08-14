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СМИ узнали о просьбе «Газпрома» дать денег на два проекта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Предcедатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать проекты двух гигантских газовых комплексов, которые предполагается построить на побережье Балтийского моря рядом с Усть-Лугой.

Соответствующее письмо было направлено в конце июня, пишет «Ведомости» в среду, 14 августа. Подлинность документа подтвердил человек, близкий к одной из сторон переписки.

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Из письма следует, что обоим проектам предлагается присвоить статус «имеющих общегосударственное значение для экономики», уточняет газета.

Также Миллер попросил поручить ВЭБу вынести на обсуждение набсовета госкорпорации вопрос о финансировании начального этапа обоих проектов, а Министерству финансов — заняться проработкой вопроса о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в капитал инвестбанка.

Однако сколько может стоить реализация комплекса и каков размер желаемой субсидии, Миллер в письме не указал.

«Газпром» планирует построить в Усть-Луге крупнейший в России комплекс по переработке газа, который будет состоять из заводов по сжижению газа и газохимического предприятия. Оба объекта должны быть поэтапно введены в эксплуатацию в 2023–2024 годах.

Ожидается, что комплекс сможет перерабатывать до 45 млрд куб. м «жирного» (с высоким содержанием этана. — «Известия») газа в год.

Ранее Миллер заявлял, что комплекс по переработке и сжижению оценивается в сумму от 700 млрд до 750 млрд рублей, но не исключал возможность «возможной корректировки» заявленного объема инвестиций. Во сколько же обойдется возведение газохимического комбината, никогда не раскрывалось.

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