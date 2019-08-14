СМИ узнали о просьбе «Газпрома» дать денег на два проекта

Предcедатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать проекты двух гигантских газовых комплексов, которые предполагается построить на побережье Балтийского моря рядом с Усть-Лугой.

Соответствующее письмо было направлено в конце июня, пишет «Ведомости» в среду, 14 августа. Подлинность документа подтвердил человек, близкий к одной из сторон переписки.

Из письма следует, что обоим проектам предлагается присвоить статус «имеющих общегосударственное значение для экономики», уточняет газета.

Также Миллер попросил поручить ВЭБу вынести на обсуждение набсовета госкорпорации вопрос о финансировании начального этапа обоих проектов, а Министерству финансов — заняться проработкой вопроса о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в капитал инвестбанка.

Однако сколько может стоить реализация комплекса и каков размер желаемой субсидии, Миллер в письме не указал.

«Газпром» планирует построить в Усть-Луге крупнейший в России комплекс по переработке газа, который будет состоять из заводов по сжижению газа и газохимического предприятия. Оба объекта должны быть поэтапно введены в эксплуатацию в 2023–2024 годах.

Ожидается, что комплекс сможет перерабатывать до 45 млрд куб. м «жирного» (с высоким содержанием этана. — «Известия») газа в год.

Ранее Миллер заявлял, что комплекс по переработке и сжижению оценивается в сумму от 700 млрд до 750 млрд рублей, но не исключал возможность «возможной корректировки» заявленного объема инвестиций. Во сколько же обойдется возведение газохимического комбината, никогда не раскрывалось.